Что такое пиклбол и как в него играть?

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ICYMI, пиклбол — самый популярный новый вид спорта, сочетающий в себе лучшие элементы пинг-понга, тенниса и бадминтона, стремительно набирает популярность в последние годы.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, CC BY 2.0

Что такое пиклбол?

Согласно USA Pickleball, игра возникла в штате Вашингтон в 1960-х годах, когда три человека — Джоэл Притчард, Билл Белл и Барни МакКаллум - пытались найти способ развлечь свои семьи во время летних каникул игрой, в которую мог бы играть каждый. Была площадка для бадминтона, но мужчины не могли найти полный комплект бадминтонного оборудования, поэтому они играли, используя ракетки для пинг-понга. Со временем они разработали правила и положения, и так появилась игра пиклбол.

"Она представляет собой комбинацию различных видов спорта, включая теннис, бадминтон и настольный теннис", — объясняет Энтони Родригес, сертифицированный профессионал PPR, главный тренер CityPickle в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Сегодня пиклбол продолжает набирать популярность. В отчете Ассоциации индустрии спорта и фитнеса за 2023 год говорится, что пиклбол по-прежнему остается самым быстрорастущим видом спорта в мире третий год подряд.

Для игры вам потребуются ракетка и мяч.

Правила подачи

Первые правила, которые следует помнить, когда дело доходит до подачи, таковы: вы должны стоять за линией базы, подача должна быть выполнена снизу, и вы должны коснуться мяча на уровне или ниже талии — талия в пиклболе считается вашим пупком. Вы также должны подавать в поле по диагонали напротив себя, и мяч должен пересечь кухонную линию, в противном случае это "ошибка". Подача также должна отскочить до того, как игрок соперника сможет вернуть мяч.

Правила возврата

Возврат может приземлиться в любом месте на противоположной стороне площадки, при условии, что он находится в пределах границ площадки или на линиях (на линии — это внутри), объясняет Паренто. "Он также должен отскочить до того, как подающая команда сможет сделать третий удар по точке — эта концепция называется "правилом двойного отскока"", — говорит она. После первого возврата единственным правилом, которое применяется, является "правило кухонной линии", которое гласит, что вы должны находиться за кухонной линией, если вы бьете по мячу, не давая ему отскочить. Если мяч отскакивает, то можно бить по нему, пока ваши ноги находятся на кухне.

Подсчет очков

Самое важное, что нужно помнить, когда дело касается подсчета очков, — это то, что вы можете выиграть очко, только когда подаете, объясняет Паренто. Когда вы объявляете счет, вы произносите вслух три разных числа. Первое число — это счет команды, подающей мяч, второе — счет принимающей команды, а третье — это первый подающий в вашей команде или второй (то есть один или два). Большинство игр в пиклболе играются до 11 очков, и вам нужно выиграть с разницей в два, сообщает Shape. com.

Уточнения

Пиклбо́л (англ. pickleball) — вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.

