Как сопротивление во время упражнений влияет на артериальное давление

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Эксперт рассказал о том, как сопротивление во время физических упражнений влияет на частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Фото: af.mil by United States Air Force, CC0

"Сопротивление — это способ контроля отклонений от заданной точки в организме. Она помогает вам поддерживать гомеостаз", — говорит Майк Т. Нельсон, доктор философии, профессор человеческой работоспособности в Институте функциональной неврологии Каррика.

Гомеостаз — это стабильное базовое состояние, в котором все находится на одном уровне.

Что такое цикл сопротивления во время упражнений? Когда вы работаете до седьмого пота, ваше тело подстраивается под рост интенсивности несколькими способами. Оно использует циклы отрицательной обратной связи, чтобы помочь вам работать на желаемом уровне интенсивности, а также поддерживать ваше здоровье.

"Если вы перетренированы и слишком сильно напрягаетесь, вы можете заметить усталость. Это механизм отрицательной обратной связи, который говорит вашему телу замедлиться, чтобы вы не продолжали перегружать себя", — говорит доктор Мутарасан.

Когда вы тренируетесь, вашему организму требуется дополнительный приток крови для питания мышц, которые вы используете. Этот приток крови приносит кислород к вашим мышцам, а также выводит отходы, такие как углекислый газ.

Когда вы начинаете напрягаться, ваш мозг подает сигнал сосудам в ваших мышцах расширяться, чтобы через них могло проходить большее количество крови, позволяя вам увеличить сердечный выброс.

Чтобы удовлетворить повышенную потребность в кровотоке, ваш сердечный ритм увеличивается, чтобы он мог быстрее перекачивать кровь через вашу систему. По мере того, как ваш сердечный ритм увеличивается, он повышает ваше кровяное давление.

Это положительная обратная связь в вашем организме. По мере того, как вы увеличиваете интенсивность упражнений, ваше тело, в свою очередь, увеличивает ваш сердечный ритм и кровяное давление, чтобы помочь вам выполнить физические требования нагрузки, пишет LIVESTRONG. com.

Затем, как только вы достигаете "крейсерской высоты" — скажем, если вы занимаетесь темповым бегом — циклы отрицательной обратной связи поддерживают ваш сердечный ритм и кровяное давление в гомеостазе.

"Если ваш пульс или артериальное давление подскочат слишком высоко, ваше тело подаст вам сигнал замедлиться, чтобы держать ваши жизненные показатели под контролем", — отметил Нельсон.

Если они опустятся слишком низко, чтобы вы могли двигаться в постоянном темпе, ваше тело внесет необходимые коррективы, чтобы вернуть вас к прежней скорости.

В конце тренировки отрицательные обратные связи для артериального давления и сердечного ритма также помогут вам замедлиться.

"Вам не нужно столько крови, поэтому ваши кровеносные сосуды сужаются, в результате чего ваше артериальное давление и частота сердечных сокращений снижаются", — заключил доктор Мутарасан.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

