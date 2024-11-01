Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы ваши гигиенические средства оставались чистыми? Храните их правильно
Автозапчасти для иномарок: что изменилось и как выбрать оригинал
Трипс под угрозой: как защитить рассаду от незваного вредителя
Знакомство двух кошек: как облегчить адаптацию
Скрытый океан Миранды: новая надежда на инопланетную жизнь
Лучшая трёхдверная классика для автолюбителей
Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут
Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики
Что такое пиклбол и как в него играть?

Как сопротивление во время упражнений влияет на артериальное давление

3:10
Спорт

Эксперт рассказал о том, как сопротивление во время физических упражнений влияет на частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Как сопротивление во время упражнений влияет на артериальное давление
Фото: af.mil by United States Air Force, CC0

"Сопротивление — это способ контроля отклонений от заданной точки в организме. Она помогает вам поддерживать гомеостаз", — говорит Майк Т. Нельсон, доктор философии, профессор человеческой работоспособности в Институте функциональной неврологии Каррика.

Гомеостаз — это стабильное базовое состояние, в котором все находится на одном уровне.

Что такое цикл сопротивления во время упражнений? Когда вы работаете до седьмого пота, ваше тело подстраивается под рост интенсивности несколькими способами. Оно использует циклы отрицательной обратной связи, чтобы помочь вам работать на желаемом уровне интенсивности, а также поддерживать ваше здоровье.

"Если вы перетренированы и слишком сильно напрягаетесь, вы можете заметить усталость. Это механизм отрицательной обратной связи, который говорит вашему телу замедлиться, чтобы вы не продолжали перегружать себя", — говорит доктор Мутарасан.

Когда вы тренируетесь, вашему организму требуется дополнительный приток крови для питания мышц, которые вы используете. Этот приток крови приносит кислород к вашим мышцам, а также выводит отходы, такие как углекислый газ.

Когда вы начинаете напрягаться, ваш мозг подает сигнал сосудам в ваших мышцах расширяться, чтобы через них могло проходить большее количество крови, позволяя вам увеличить сердечный выброс.

Чтобы удовлетворить повышенную потребность в кровотоке, ваш сердечный ритм увеличивается, чтобы он мог быстрее перекачивать кровь через вашу систему. По мере того, как ваш сердечный ритм увеличивается, он повышает ваше кровяное давление.

Это положительная обратная связь в вашем организме. По мере того, как вы увеличиваете интенсивность упражнений, ваше тело, в свою очередь, увеличивает ваш сердечный ритм и кровяное давление, чтобы помочь вам выполнить физические требования нагрузки, пишет LIVESTRONG. com.

Затем, как только вы достигаете "крейсерской высоты" — скажем, если вы занимаетесь темповым бегом — циклы отрицательной обратной связи поддерживают ваш сердечный ритм и кровяное давление в гомеостазе.

"Если ваш пульс или артериальное давление подскочат слишком высоко, ваше тело подаст вам сигнал замедлиться, чтобы держать ваши жизненные показатели под контролем", — отметил Нельсон.

Если они опустятся слишком низко, чтобы вы могли двигаться в постоянном темпе, ваше тело внесет необходимые коррективы, чтобы вернуть вас к прежней скорости.

В конце тренировки отрицательные обратные связи для артериального давления и сердечного ритма также помогут вам замедлиться.

"Вам не нужно столько крови, поэтому ваши кровеносные сосуды сужаются, в результате чего ваше артериальное давление и частота сердечных сокращений снижаются", — заключил доктор Мутарасан.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Домашние животные
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся Аудио 
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители
Авто
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители Аудио 
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут
Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики
Что такое пиклбол и как в него играть?
Как принять свою уникальность и не стесняться улыбки: шаги к уверенности и внутреннему спокойствию
Учёные нашли связь между сном и иммунной системой после инфаркта
Когда лишний вес связан с тревогой: как справиться без жёстких диет
Полярный медведь: почему он на самом деле не белый
Эко-методы: как вернуть жизнь в почву теплицы
Жители одного из штатов США построили новый мост из полуприцепов для проезда на своих авто
Стоимость авиаперелетов внутри страны зашкаливает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.