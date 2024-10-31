Захарова ответила на слова главы МОК о неизбежных санкциях к РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о неизбежности санкций в отношении Российской Федерации.

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Он обвинил нашу страну в нарушении Олимпийской хартии. Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно.

Официальный представитель МИД считает, что глава МОК сам политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.

По словам Захаровой, Россия во время спецоперации "пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине, беря под защиту мирных жителей и жертвуя собственным комфортом ради истины, мира и справедливости".

Напомним, что ОКР был отстранен в октябре 2023 года, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.



То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года.

