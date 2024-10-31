Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости, которые появились 31 октября в СМИ о ее плохом самочувствии из-за язвы.
Тренер заявила "РБК Спорт", что чувствует себя нормально.
"Я нормально себя чувствую", — ответила она, комментируя публикацию об ухудшении здоровья.
Ранее Тарасова заявила ТАСС, что информация об ухудшении ее здоровья — фейк.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.