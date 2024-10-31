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Тарасова заявила, что чувствует себя нормально

0:29
Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новости, которые появились 31 октября в СМИ о ее плохом самочувствии из-за язвы.

Тарасова заявила, что чувствует себя нормально
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Тренер заявила "РБК Спорт", что чувствует себя нормально.

"Я нормально себя чувствую", — ответила она, комментируя публикацию об ухудшении здоровья.

Ранее Тарасова заявила ТАСС, что информация об ухудшении ее здоровья — фейк.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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