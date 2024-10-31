Олимпийской чемпионке закидали автомобиль бутылками с алкоголем

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Двукратная чемпионка Рио-де-Жанейро по сабле, российская спортсменка Яна Егорян написала в полицию заявление после того, как ей повредили машину. Ее из окон закидали бутылками с коньяком и водкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

"Из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки", — приводит слова Егорян РБК Спорт.

По словам спортсменки, "ущерб достаточно большой и виновники не найдены".

Уточнения

Я́на Карапе́товна Егоря́н (род. 20 декабря 1993, Тбилиси, Грузия) — российская фехтовальщица, саблистка, двукратная чемпионка России (2012, 2014), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве (2013—2016, 2018—2019), двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле.

