Боксёра Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил

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Экс-чемпион мира среди профессионалов и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин дисквалифицирован временно с 21 октября из-за допинга.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Его отстранили по результатам пробы Московской антидопинговой лаборатории. Она была сдана 10 лет назад.

В мае 2024-го года бывший боксер стал вице-губернатором Вологодской области. Он курирует спорт, молодежную политику и патриотизм, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Пове́ткин (род. 2 сентября 1979, Курск) — российский государственный и политический деятель, боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории.

