Экс-чемпион мира среди профессионалов и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин дисквалифицирован временно с 21 октября из-за допинга.
Его отстранили по результатам пробы Московской антидопинговой лаборатории. Она была сдана 10 лет назад.
В мае 2024-го года бывший боксер стал вице-губернатором Вологодской области. Он курирует спорт, молодежную политику и патриотизм, сообщает РБК Спорт.
Алекса́ндр Влади́мирович Пове́ткин (род. 2 сентября 1979, Курск) — российский государственный и политический деятель, боксёр, выступавший в тяжёлой весовой категории.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.