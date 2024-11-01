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Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание

1:14
Спорт

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском фигурном катании Алексей Ягудин поделился своим мнением о решении фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) не возвращаться к соревнованиям.

Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, PDM

Ягудин заявил, что был уверен в том, что Трусова не вернётся, и это было лично для него очевидно.

Недавно ему задали вопрос о том, как он оценивает решение спортсменки, на что Ягудин ответил, что не понимает, почему он должен обсуждать решение Саши Трусовой выступать или не делать этого.

"Я лично понимал, что это будет участие в прокатах так, чтобы вот [показать] - я здесь. Я знал, что никакого сезона не будет. Пиар не пиар, для чего — сам не понимаю", — сказал Ягудин, которого цитирует ТАСС.

В начале сезона Александра Трусова участвовала в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, однако позже стало известно, что фигуристка не будет соревноваться в сезоне 2024-2025 годов.

Сейчас Александра Трусова продолжает тренироваться на базе академии "Ангелы Плющенко". Выступать она планирует только в шоу-турнирах.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Алексе́й Константи́нович Ягу́дин (род. 18 марта 1980, Ленинград) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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