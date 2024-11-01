Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки

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Тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал успехи российского нападающего Александра Овечкина в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Тренер подчеркнул, что Овечкин обладает невероятной энергией и страстью, которые помогают ему забивать голы.

Ротенберг выразил уверенность, что если Александр продолжит играть с таким же упорством, то сможет забивать в каждой игре и превзойдёт все рекорды.

"У Овечкина такая энергия и запал, которые всегда помогают ему. Все это увидели в игре с "Рейнджерс". Если он так и дальше будет продолжать, то он сможет забивать в каждой игре и побьёт все рекорды", — сказал Ротенберг в разговоре с Metaratings.

Александр Овечкин продолжает своё стремление побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки на 37 шайб. Главный тренер СКА Роман Ротенберг выражает уверенность в потенциале Овечкина и считает, что его энергия и страсть помогут ему достичь поставленной цели.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий, один из самых известных спортсменов XX века.

