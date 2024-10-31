Эксперт назвал оптимальную частоту тренировок для здоровья

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Эксперт по физической культуре и спорту Гэри О'Донован сообщил, что занятия спортом один-два раза в неделю приносят такую же пользу для здоровья, как и более частые тренировки. Оптимальную частоту физической активности он озвучил в беседе с The Guardian.

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Гэри О'Донован ссылается на исследование Массачусетской больницы, в котором принимал участие. По его словам, анализ данных более 10 тысяч участников показал, что занятия спортом по выходным снижают риск развития более 200 заболеваний. Аналогичные преимущества для здоровья наблюдаются и при более частых и регулярных тренировках.

Кроме того, эксперт отметил, что у людей, занимающихся спортом один-два раза в неделю, риск деменции оказался ниже, чем у тех, кто вообще не занимался спортом. Хотя он допускает, что на результат могли повлиять разные методы скрининга, он считает доказанным тот факт, что даже редкие тренировки полезны для мозга.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

