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Улучшите свою память и внимание тремя эффективными упражнениями

1:03
Спорт

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Open Sport & Practice Medicine, три типа физической активности способны улучшить когнитивные функции у пожилых людей. Этот вывод был сделан международной командой исследователей из Университета Восточной Финляндии, Эдинбургского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Об этом сообщает "Чемпионат".

Улучшите свою память и внимание тремя эффективными упражнениями
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

В частности, речь идет о гольфе, скандинавской и обычной ходьбе. Исследование продемонстрировало, что каждая из этих активностей — будь то игра в гольф на 18 лунках, шесть километров скандинавской ходьбы или обычная прогулка на ту же дистанцию — оказывает положительное воздействие на функционирование мозга.

"Полученные данные подчёркивают важность аэробной активности, соответствующей возрасту, включая гольф, скандинавскую и обычную ходьбу, для сохранения и улучшения когнитивных способностей у пожилых людей",— подчёркивают исследователи.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
 

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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