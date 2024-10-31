Защитите себя от травм: с чего начинать каждую тренировку

Травматолог-ортопед Максим Саутин поделился важной привычкой, которая помогает минимизировать риск травм перед тренировкой. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт акцентировал внимание на важности разминки. Он отметил, что во время спортивных упражнений диапазон движений значительно превышает те, что вы выполняете в повседневной жизни.
"Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки",— подчеркнул травматолог.
Максим Саутин отметил, что при выполнении упражнений с тяжелыми весами важно применять кистевые и защитные ремни, а также эластичные ленты. Он также советует выполнять такие тренировки под наблюдением тренера.
Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
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