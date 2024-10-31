Защитите себя от травм: с чего начинать каждую тренировку

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Травматолог-ортопед Максим Саутин поделился важной привычкой, которая помогает минимизировать риск травм перед тренировкой. Об этом сообщает News.ru.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Эксперт акцентировал внимание на важности разминки. Он отметил, что во время спортивных упражнений диапазон движений значительно превышает те, что вы выполняете в повседневной жизни.

"Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки",— подчеркнул травматолог.

Максим Саутин отметил, что при выполнении упражнений с тяжелыми весами важно применять кистевые и защитные ремни, а также эластичные ленты. Он также советует выполнять такие тренировки под наблюдением тренера.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.



