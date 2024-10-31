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Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата

1:40
Спорт

Исследователи из Университета Эдит Коуэн установили оптимальную частоту тренировок в неделю для достижения положительных результатов.

Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата
Фото: pxhere

В ходе эксперимента участвовали 26 добровольцев, которые выполняли одно специфическое упражнение, сосредоточенное на трёхсекундном эксцентрическом сокращении бицепса с максимальной нагрузкой. Этот вид тренировки активирует мышцы во время медленного опускания тяжёлой гантели из согнутого положения в прямое, сообщает "Российская газета" со ссылкой на SciTechDaily.

Добровольцы были разделены на две группы: одна группа занималась упражнением два раза в неделю, а другая – три раза. Спустя четыре недели исследователи провели оценку силы бицепсов участников.

У участников, которые тренировались лишь два раза в неделю, не было заметных изменений в силовых показателях. В то же время, в группе, занимающейся трижды в неделю, отмечалось небольшое, но статистически значимое улучшение: концентрическая сила увеличилась на 2,5%, а эксцентрическая — на 3,9%.

В продолжение исследования был проведен второй эксперимент. Первая группа занималась три раза в неделю, тогда как вторая – пять раз. В итоге бицепсы людей из второй группы укрепились на 10% по сравнению с первой группой. Исследователи рекомендуют тренироваться от трёх до пяти раз в неделю. При этом они подчеркивают, что мышцы нуждаются в восстановлении, и не стоит перегружать их ежедневными тренировками.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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