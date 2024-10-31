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Почему именно гимнастика? Тренер раскрыл преимущества этого вида спорта

1:28
Спорт

Атлетическая гимнастика имеет древние корни. Ещё в античности люди занимались физическими упражнениями для улучшения здоровья, подготовки к войне и развития физической красоты. Тренер и реабилитолог Матвей Одинцев рассказал о преимуществах этого вида спорта.

Почему именно гимнастика? Тренер раскрыл преимущества этого вида спорта
Фото: pxhere

Сейчас традиция гимнастики как спортивной дисциплины и как способа поддержания здоровья продолжает развиваться. Гимнастика стала неотъемлемой частью жизни многих людей в нашей стране.

Существует несколько видов гимнастики: спортивная, художественная, ЛФК и гимнастика для всех, сообщает "Чемпионат".

Тренер рассказал, что этот вид спорта помогает тренировать различные группы мышц, увеличивает силу и выносливость, делает тело более гибким и пластичным.

Благодаря гимнастике у вас улучшится чувство равновесия, считает Одинцев.

Кроме того, этот вид спорта позволит добиться красивой осанки, фигуры и высокой самооценки.

Сердечно-сосудистая система также будет работать лучше при занятиях гимнастикой.

Регулярные тренировки улучшают кровообращение, укрепляют сердечную мышцу и дыхательную систему, что способствует общему здоровью организма.

Также гимнастика поможет развить способность концентрироваться и контролировать своё тело.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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