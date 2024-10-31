Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Донорство спермы в России: как работает система и что нужно знать
Экий он, экотуризм!
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше

Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"

1:05
Спорт

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба, вероятно, будет вынужден пропустить матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов". Эта информация стала известна благодаря источнику, близкому к клубу.

Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

По данным источника, 36-летний футболист ещё не полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с санкт-петербургским "Зенитом" 18 октября. Из-за этого Дзюба пропустил последние встречи своей команды и, вероятно, не сможет принять участие в предстоящем матче.

"У нас нет новых новостей относительно того, что мы уже сказали в релизе. Сейчас медицинский штаб работает над восстановлением Артёма", — сообщили в пресс-службе "Акрона" изданию "Спорт день за днем".

Матч "Акрон" — "Крылья Советов" состоится 3 ноября на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Последние материалы
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября
Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.