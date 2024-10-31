Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"

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Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба, вероятно, будет вынужден пропустить матч 14-го тура Российской Премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов". Эта информация стала известна благодаря источнику, близкому к клубу.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

По данным источника, 36-летний футболист ещё не полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с санкт-петербургским "Зенитом" 18 октября. Из-за этого Дзюба пропустил последние встречи своей команды и, вероятно, не сможет принять участие в предстоящем матче.

"У нас нет новых новостей относительно того, что мы уже сказали в релизе. Сейчас медицинский штаб работает над восстановлением Артёма", — сообщили в пресс-службе "Акрона" изданию "Спорт день за днем".

Матч "Акрон" — "Крылья Советов" состоится 3 ноября на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

