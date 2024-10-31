Плющенко рассказал о том, как сейчас тренируется Трусова: она уже взрослый спортсмен

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировках Александры Игнатовой (Трусовой).

Фото: Telegram-канал Александры Трусовой is licensed under public domain

По словам Плющенко, Александра Трусова, которая выступает под именем Александра Игнатова, тренируется каждый день.

Недавно фигуристы, включая Игнатову, вернулись из Санкт-Петербурга, где участвовали в спектакле "Русалочка". Там Трусова исполняла главную роль и прыгала каскады из тройных и четверных прыжков.

Плющенко считает, что Трусовой вполне под силу самой принять решение по поводу своей дальнейшей карьеры.

"Она уже взрослый спортсмен, она сама примет решение, когда ей возвращаться, нужно ли возвращаться, я приму её любое решение позитивно", — цитирует Плющенко ТАСС.

Как уже сообщалось ранее, Александра Игнатова не будет выступать в соревнованиях в сезоне 2024/2025. Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Игна́това (в девичестве — Тру́сова; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.



