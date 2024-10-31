Реабилитолог рассказал о пользе йоги для здоровья

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Реабилитолог Матвей Одинцев рассказал, в чем польза для здоровья от занятий йогой.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM

Йога — это не просто набор упражнений, а древнее искусство самоисцеления и саморегуляции, объединяющее физические, ментальные и духовные практики.

Сейчас йога представляет собой синтез древних традиций и современных подходов.

Для русского человека она может стать хорошим инструментом для самопознания, самоконтроля и самоизлечения.

Йога делится на несколько видов: хатха-йога; кундалини-йога: йога в гамаках.

Практика полезна для укрепление мышц. Позы йоги требуют держать тело в необычных позициях. Это укрепляет мышцы позвоночника, рук, ног, пресса.

Также благодаря йоге вы сможете добиться улучшению гибкости. Упражнения позволят растянуть мышцы и связки, увеличить диапазон движений в суставах.

Еще йога полезна для осанки: она укрепляет мышцы спины, плечевого пояса и пресса. Это снижает риск болей в спине и шее. Ваше тело станет более стройным после занятий, считает врач.

Дыхательные упражнения из йоги помогут улучшить оксигенацию крови, увеличить ёмкость лёгких, успокоить нервную систему и снизить стресс.

Регулярные занятия йогой положительно влияют на кровообращение, укрепляют сердечную мышцу и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Осознанные движения и позы также стимулируют работу органов пищеварения, улучшают обмен веществ. Это полезно тем, кто хочет похудеть.

Кроме того йога хорошо влияет на саморегуляцию, концентрацию, равновесие.

Реабилитолог, слова которого приводит "Чемпионат", считает, что йога активирует собственные ресурсы организма для восстановления и улучшения здоровья. Практика может стать отличным дополнением к лечению многих заболеваний.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

