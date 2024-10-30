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Томас Бах: отстранение ОКР было неизбежно

0:47
Спорт

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал о неизбежности отстранения ОКР.

Томас Бах: отстранение ОКР было неизбежно
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что комитет России, по его мнению, единственный во всем мире "аннексировал" спорт другой страны во время вооруженного конфликта.

Бах сказал, что это является нарушением Олимпийской хартии.

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что он и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью в Украине", — заявил Томас Бах.

С октября 2023 года ОКР отстранен. Это случилось после жалобы Украины на прием в организацию олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет РБК Спорт.

Уточнения

То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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