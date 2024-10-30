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ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА

0:31
Спорт

Игроки британского футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа начали выступать в футболках с надписью "МОСКВА".

ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что титульным спонсором клуба стала строительная компания Mockba Modular, которой владеет российский бизнесмен Павел Матвеев.

Клуб опубликовал в соцсети фото в экипировке, на которой название Mockba Modular написано прописными буквами, из-за чего первое слово выглядит как "Москва", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Ше́ффилд Уэ́нсдей» (полное название — Футбольный клуб «Шеффилд Уэнсдей»; англ. Sheffield Wednesday Football Club, английское произношение: ['ʃefiːld ˈwenzdeɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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