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Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80

0:59
Спорт

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предлагает кандидату в президенты МОК Себастьяну Коу вернуть медали Олимпиады-80, раз он так не любит Россию.

Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Коу является главой World Athletics в Британии. Он ранее встретился c украинской экс-легкоатлеткой Ольгой Саладухой. Коу ее уверил, что россияне и белорусы не будут допущены к Олимпиаде ни под каким флагом.

"Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого", — заявила Журова.

По ее словам, Коу, скорее всего, уверен, что его после этого высказывания будут поддерживать.

"Многие страны скажут: а что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения", — заключила Журова, которую цитирует РБК Спорт.

Уточнения

Себастьян Ньюболд Коу, барон Коу (англ. Sebastian Newbold Coe, Baron Coe; род. 29 сентября 1956[…], Лондон) — британский спортсмен-легкоатлет, политический деятель и спортивный функционер. 

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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