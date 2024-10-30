Бывший генсек ФИФА Вальке рассказал, как пил водку с Мутко

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Жером Вальке, который до 2015 года был генеральным секретарем организации ФИФА, рассказал, как пил водку с зампредседателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко.

Фото: soccer.ru by Виталий Мутко, CC BY-SA 3.0

Это произошло, по словам Вальке, перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Тогда Вальке часто бывал в России, ходил на балет.

"Я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке. Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко", — заявил Вальке.

По его словам, Мутко "выглядит очень холодным, но в то же время он очень открытый человек, с ним очень легко общаться". Он очень старался, чтобы чемпионат мира провели с успехом, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Вита́лий Лео́нтьевич Мутко́ (имя при рождении Ви́ктор Лео́нтьевич Мутко́; род. 8 декабря 1958, ст. Куринская, Апшеронский район, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

