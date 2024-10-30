Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче НХЛ. Матч закончился со счетом 5:3.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0

Россиянин, который играет за "Вашингтон", Александр Овечкин первый раз в этом сезоне забросил в ворота противника две шайбы. Это его 856-й и 857-й голы в карьере в Лиге. Теперь Овечкину осталось забит 37 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

