Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня

Футбольный клуб "Валенсия" может не сыграть с "Реалом". Об этом стало известно 30 октября.
"Валенсия" добивается отмены игры. Дело в том, что на город обрушились проливные дожди. Улицы Валенсии превратились в реки.
Издание AS пишет, что в клубе считают проведение встречи нецелесообразным.
Из-за наводнения в Испании уже погибли 70 человек. В регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, сообщает РИА Новости Спорт.
«Вале́нсия» (вал València Club de Futbol, исп. Valencia Club de Fútbol) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Ла Лиге.
«Реа́л Мадри́д» (исп
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.