Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очищение кишечника: несколько полезных салатов для здоровья
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Что нужно знать перед посадкой хвойных растений: ошибки, которые могут испортить всё
Аквариум дома: как ухаживать за рыбками, чтобы они чувствовали себя комфортно
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение

Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня

0:36
Спорт

Футбольный клуб "Валенсия" может не сыграть с "Реалом". Об этом стало известно 30 октября.

Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, CC BY-SA 3.0

"Валенсия" добивается отмены игры. Дело в том, что на город обрушились проливные дожди. Улицы Валенсии превратились в реки.

Издание AS пишет, что в клубе считают проведение встречи нецелесообразным.

Из-за наводнения в Испании уже погибли 70 человек. В регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Вале́нсия» (вал València Club de Futbol, исп. Valencia Club de Fútbol) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Ла Лиге.

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Последние материалы
Росстат: инфляция в России с 22 по 28 октября составила 0,27%
Эффективные методы борьбы с сорняками: проверенные способы
ФК Шеффилд Уэнсдей начал играть в футболках с надписью МОСКВА
Шоколадный цвет в интерьере: уютное и стильное решение
В Германии растёт безработица: наблюдается максимальный показатель с февраля 2021 года
Зимний стресс для волос: что нужно знать
Рэпер Тимати продемонстрировал, как выглядит без бороды: по-братски нет
Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского
Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.