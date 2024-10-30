Матч Валенсии и Реала могут перенести из-за обрушившегося на Испанию ливня

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Футбольный клуб "Валенсия" может не сыграть с "Реалом". Об этом стало известно 30 октября.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, CC BY-SA 3.0

"Валенсия" добивается отмены игры. Дело в том, что на город обрушились проливные дожди. Улицы Валенсии превратились в реки.

Издание AS пишет, что в клубе считают проведение встречи нецелесообразным.

Из-за наводнения в Испании уже погибли 70 человек. В регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Вале́нсия» (вал València Club de Futbol, исп. Valencia Club de Fútbol) — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Ла Лиге.



«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

