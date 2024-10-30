В "Вашингтоне" восхитились Овечкиным

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Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери выразил восхищение игрой российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс". Эти слова опубликованы на официальном сайте Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

Игра завершилась победой "столичных" со счетом 5:3, при этом Овечкин забил две шайбы в первом периоде.

"Думаю, что он проявил себя великолепно. Он хорошо катался, владел шайбой и принимал хорошие решения. Он должен быть очень уверен в себе после такого матча", — отметил специалист.

Эти голы стали для Овечкина 856-м и 857-м в его карьере в НХЛ, что позволило ему сократить отставание от "вечного" снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Национальная хоккейная лига (НХЛ) (англ. National Hockey League, NHL; фр. Ligue nationale de hockey, LNH) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады.

