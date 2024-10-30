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Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России

0:55
Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) произошло из-за несоответствий Олимпийской хартии. Об этом информирует ТАСС.

Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

"Отстранение ОКР было неизбежно, потому что организация и связанные с ней спортивные структуры осуществляли деятельность на территории Украины, что противоречит Олимпийской хартии. Они заявили, что теперь спортивные организации и спортсмены на этой территории находятся под их юрисдикцией", — сообщил Томас Бах.

12 октября 2023 года МОК принял решение об отстранении Олимпийского комитета России на неопределённый срок после того, как в состав российской организации были включены олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Уточнения

То́мас Бах (нем. Thomas Bach, род. 29 декабря 1953 года, Вюрцбург, ФРГ) — деятель немецкого и международного олимпийского движения, президент Международного олимпийского комитета с 10 сентября 2013 года, в прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.

Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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