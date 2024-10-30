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Петербургский "Зенит" может расстаться с двумя бразильцами

1:00
Спорт

Бразильские футболисты Артур и Родригао могут вскоре покинуть петербургский "Зенит", сообщает "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" может расстаться с двумя бразильцами
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Причиной возможного ухода Артура является перебор футболистов на его позиции, а также неудовлетворительные результаты в текущем сезоне. Руководство "Зенита" рассматривает возможность продажи или аренды нападающего.

Что касается защитника Родригао, то его уход из команды также считается вероятным, хотя подробности не разглашаются.

Эта новость появилась после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Зенит" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1. Гол за "Зенит" забил Андрей Мостовой, а за "Локомотив" — Алексей Батраков.

Если информация о возможном уходе Артура и Родригао подтвердится, это может привести к изменениям в составе "Зенита" и повлиять на результаты команды в будущих матчах.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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