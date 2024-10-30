Алкоголь после тренировки: что нужно знать о последствиях

Употребление алкоголя сразу после тренировки может пагубно сказаться на достижениях в спорте. Специалисты объяснили, сколько времени должно пройти после физических нагрузок. Об этом сообщает "Чемпионат".

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Исследование, проведенное в Университете Майами, выявило, что активные любители спорта склонны употреблять алкоголь чаще, чем их менее активные друзья. Например, многие бегуны на длинные дистанции любят наградить себя бокалом пива или вина после забега, а иногда занятия йогой сопровождаются расслабляющим вином.

Когда вы принимаете алкоголь, ваш организм переключается на детоксикацию, вместо того чтобы сосредоточиться на восстановлении, заживлении и наращивании мышечной массы. Если ваша цель — увеличить мышечную массу, желательно избегать употребления спиртного после тренировки, так как алкоголь негативно влияет на скорость синтеза белка — ключевого процесса, благодаря которому мышцы растут и восстанавливаются.

Эксперты советуют воздержаться от алкоголя в течение первого часа после физической активности. В этот критический период организм нуждается в достаточном количестве энергии и жидкости для восстановления своих ресурсов. Тем не менее, один час — это лишь минимальный срок; лучше всего сделать паузу на более длительный срок или полностью исключить алкоголь, чтобы обеспечить оптимальное восстановление организма.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

