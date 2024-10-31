Топ-5 упражнений для детской утренней зарядки

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Тренер по футболу, министр физической культуры и спорта Северной Осетии Юрий Газзаев рассказал, какая разминка подходит для ребенка.

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"Какие именно упражнения для разминки вы покажете ребенку, не имеет большого значения. Это могут быть упражнения из урока физкультуры: махи руками и ногами, наклоны, приседания, отжимания, прыжки", — рассказал Газзаев.

По его словам, для утренней зарядки подойдут координационные движения. Детям необязательно быть спортсменами, однако полезно быть спортивными. Упражнения не только развивают физически, но они и улучшают настроение.

"Во время тренировки выделяется гормон счастья. Вы бы видели, как девочки играют в футбол! Это не женский вид спорта, но они занимаются с таким азартом и желанием", — заключил Газзаев.

Уточнения

Ю́рий Фарзу́нович Газза́ев (род. 27 ноября 1960, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист и тренер.

