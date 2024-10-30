Тренер Газзаев: приучайте ребенка к зарядке до того, как он пойдёт в школу

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Футбольный тренер Юрий Газзаев считает, что ребенка к спорту нужно приучать с детства. Об этом он рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by risastla, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что пока ребенок не пошел в школу, его можно приучить к зарядке, потом заинтересовать какими-то известными спортсменами.

"Тогда ребенок начинает гореть. На гимнастику детей отдают в раннем возрасте, на спортивные игры — чуть позже. Ребенку нужно приводить пример. Спорт должен быть в радость", — уверен тренер.

Он считает, что в видах спорта нет такого, что берут туда с определенного возраста.

"В спорт надо отдавать, но надо понимать, куда ты отдаешь ребенка", — заявил Газзаев.

Как же выбрать вид спорта?

"Тренер должен быть настолько осведомлен, какие качества должны быть у ребенка для того, чтобы его можно было увлечь и сделать из него профессионального спортсмена", — сказал Газзаев.

Он добавил, что между видами спорта должны быть взаимоотношения, поскольку может быть такое, что ребенку в каком-то виде спорта каких-то качеств не хватает, а для другого вида спорта он — потенциальная звезда.

"Тренерам стоит периодически встречаться и между собой общаться. "Посмотри, у меня такой-то парень есть, чего-то не хватает для моего вида спорта, а тебе, может быть, он подойдет". И тогда дети не будут выпадать и, в принципе, это объединит виды спорта, не будет никакой ревности друг к другу. А объединит их, и в то же время дети не будут страдать", — сказал Юрий Газзаев.

Уточнения

Ю́рий Фарзу́нович Газза́ев (род. 27 ноября 1960, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист и тренер.

