Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опрос: удалёнщики часто испытывают стресс на работе из-за родственников
Жителя Уфы приговорили к 6 годам тюрьмы за нападения с газовыми пистолетами
Россияне активно бронируют отели в Мурманской области на новогодние праздники
Айза-Лилуна Ай раскры, зачем скупает землю на Бали и строит дома
Манка на завтрак: кратковременное удовольствие или настоящая польза
Дача в ноябре: какие работы помогут вам стать успешным садоводом
Как озеленить дом без забот: пять лучших комнатных растений для ленивых
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов

Российский пловец Гончаров получил нейтральный статус

Спорт

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присвоила статус нейтрального индивидуального спортсмена российскому пловцу Степану Гончарову. Об этом стало известно из официального источника Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit), сообщает Газета.Ru.

Российский пловец Гончаров получил нейтральный статус
Фото: freepik

21-летний Гончаров ранее одержал победу на Всероссийских соревнованиях "Резерв России" в 2021 году.

В марте 2022 года Международная федерация плавания (FINA) ввела запрет на участие российских и белорусских пловцов в соревнованиях под своим управлением, даже под нейтральным флагом. Однако 4 сентября 2023 года FINA объявила, что теперь спортсмены из России и Беларуси смогут соревноваться, имея нейтральный статус.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже российские пловцы были представлены лишь одним спортсменом — Евгением Сомовым. Имелась возможность участвовать только в индивидуальных заплывах, так как командные соревнования были под запретом.

Уточнения

Евгений Игоревич Сомов (род. 28 января 1999, Санкт-Петербург, Россия) — российский пловец, участник летних Олимпийских игр 2024 года. Специализируется на плавании брассом.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Еда и рецепты
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой Аудио 
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Садоводство, цветоводство
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Масштабы кураховской операции говорят о целях Кремля на Украине Любовь Степушова Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Последние материалы
Жена Брюса Уиллиса раскрыла, как сообщила детям о тяжёлом диагнозе их отца
Павел Прилучный показал, чем занимается старший сын, которого он отказывается возвращать матери
Опытная пассажирка поделилась лайфхаками для длительных авиаперелётов
Эксперт назвал 7 признаков инсульта у домашних питомцев
Певице Мие Бойке плюнули прямо в лицо за травлю квадроберов
Туризм в Европе оживает: что нужно знать россиянам перед поездкой
Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска
Бег как мощное средство против тревоги и депрессии
Полезные упражнения для снятия усталости
Сергей Жуков прокомментировал инцидент с девушкой, впавшей в кому в его баре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.