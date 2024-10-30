Российский пловец Гончаров получил нейтральный статус

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присвоила статус нейтрального индивидуального спортсмена российскому пловцу Степану Гончарову. Об этом стало известно из официального источника Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit), сообщает Газета.Ru.

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21-летний Гончаров ранее одержал победу на Всероссийских соревнованиях "Резерв России" в 2021 году.

В марте 2022 года Международная федерация плавания (FINA) ввела запрет на участие российских и белорусских пловцов в соревнованиях под своим управлением, даже под нейтральным флагом. Однако 4 сентября 2023 года FINA объявила, что теперь спортсмены из России и Беларуси смогут соревноваться, имея нейтральный статус.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже российские пловцы были представлены лишь одним спортсменом — Евгением Сомовым. Имелась возможность участвовать только в индивидуальных заплывах, так как командные соревнования были под запретом.

Уточнения

Евгений Игоревич Сомов (род. 28 января 1999, Санкт-Петербург, Россия) — российский пловец, участник летних Олимпийских игр 2024 года. Специализируется на плавании брассом.

