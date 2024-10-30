Спортивный врач о преимуществах занятий в холодное время

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Не всем по душе тренироваться на холоде, однако такие занятия обладают множеством полезных эффектов. Об этом заявила спортивный врач Карен М. Саттон из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке, сообщает "Чемпионат".

Фото: freepik

По мнению специалиста, низкие температуры способны снизить уровень воспалительных процессов в организме. Кроме того, тренировки на морозе способствуют более активному сжиганию калорий, поскольку телу необходимо приложить дополнительные усилия для согревания.

Еще одним приятным бонусом зимних тренировок является то, что после них люди ощущают прилив энергии, бодрствования и улучшение настроения за счет повышения уровня серотонина.

Хотя зимние тренировки предлагают множество плюсов, они также сопряжены с определёнными рисками. Один из самых значительных — это риск обезвоживания.

"Тренировка на холоде может заставить организм перестать чувствовать потребность в воде",— сообщает врач.

Кроме того, крайне важно выбирать дышащую одежду, которая эффективно отводит влагу и сохраняет тепло во время занятий на открытом воздухе. Также рекомендуется дышать через нос: это поможет согреть и увлажнить холодный сухой воздух, прежде чем он попадёт в лёгкие.

Уточнения

Серотони́н — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин.

