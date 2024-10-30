Бег как мощное средство против тревоги и депрессии

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депрессию и тревожные расстройства обычно лечат с помощью антидепрессантов, однако учёные из Амстердамского университета выявили, что занятия бегом могут быть столь же эффективными в терапии этих состояний. Более того, в отличие от медикаментов, бег не только помогает при депрессии, но и приносит дополнительные преимущества для общего здоровья. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, охватило 141 участника в возрасте от 18 до 70 лет, страдающих от депрессии или тревожных расстройств. Из них 45 человек получали специализированный препарат, тогда как 96 добровольцев вошли в группу, занимающуюся бегом: они тренировались по 45 минут два-три раза в неделю в течение 16 недель.

Исследование продемонстрировало схожесть показателей ремиссии на 16-й неделе для обоих применяемых методов лечения. Тем не менее, беговая активность оказывала дополнительное положительное воздействие на физическое состояние пациентов. Эта форма терапии также способствовала изменению веса, уменьшению объёма талии, снижению систолического и диастолического артериального давления, а также стабилизации сердечного ритма.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.



Трево́га беспоко́йство — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.



