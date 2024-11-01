Забудьте о простуде: спорт — ваш лучший защитник от вирусов

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Простуда — это неприятное состояние, которое может испортить настроение и планы. Но что, если мы скажем, что есть простой и эффективный способ уменьшить риск заболеть?

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM

"Спорт — это ваш лучший союзник в борьбе с вирусами"

Звучит удивительно, но регулярные физические нагрузки действительно укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять инфекциям.

Как это работает?

— Увеличение количества лимфоцитов. Физические упражнения стимулируют выработку лейкоцитов, которые борются с инфекцией.

— Усиление циркуляции крови. Спорт помогает крови быстрее переносить кислород и питательные вещества к клеткам, что улучшает функционирование иммунной системы.

— Снижение стресса. Физическая активность помогает снять стресс, который может ослабить иммунитет.

— Улучшение сна. Хороший сон необходим для восстановления организма и укрепления иммунной системы.

Но не стоит переусердствовать. Слишком интенсивные тренировки могут наоборот ослабить иммунитет. Подбирайте вид спорта в соответствии с вашими возможностями и предпочтениями.

Дополнительные советы:

Промывайте нос солёной водой несколько раз в день.

Чаще мойте руки с мылом и водой.

Избегайте контакта с больными людьми.

Укрепляйте свой иммунитет с помощью витаминов и минералов.

Помните, что здоровый образ жизни — это лучшая профилактика простуды!

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

