Забудьте о простуде: спорт — ваш лучший защитник от вирусов

Простуда — это неприятное состояние, которое может испортить настроение и планы. Но что, если мы скажем, что есть простой и эффективный способ уменьшить риск заболеть?
Звучит удивительно, но регулярные физические нагрузки действительно укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять инфекциям.
— Увеличение количества лимфоцитов. Физические упражнения стимулируют выработку лейкоцитов, которые борются с инфекцией.
— Усиление циркуляции крови. Спорт помогает крови быстрее переносить кислород и питательные вещества к клеткам, что улучшает функционирование иммунной системы.
— Снижение стресса. Физическая активность помогает снять стресс, который может ослабить иммунитет.
— Улучшение сна. Хороший сон необходим для восстановления организма и укрепления иммунной системы.
Но не стоит переусердствовать. Слишком интенсивные тренировки могут наоборот ослабить иммунитет. Подбирайте вид спорта в соответствии с вашими возможностями и предпочтениями.
Помните, что здоровый образ жизни — это лучшая профилактика простуды!
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
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