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Как правильно питаться, чтобы мышцы росли как на дрожжах

2:48
Спорт

Набор мышечной массы — это сложный процесс, который требует не только регулярных тренировок, но и грамотного питания. Правильно подобранный рацион обеспечит организм необходимыми питательными веществами для восстановления после тренировок и рост новых мышц.

Как правильно питаться, чтобы мышцы росли как на дрожжах
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Основные принципы питания для набора мышечной массы:

  1. Избыток калорий. Для роста мышц требуется больше калорий, чем вы тратите. Рассчитайте свою суточную потребность в калориях с учетом уровня активности и поставленных целей.
  2. Белок — строительный материал. Белок необходим для восстановления и роста мышц. Рекомендуется потреблять 1,6-2,2 г белка на кг массы тела в день.
  3. Углеводы — энергия. Углеводы являются основным источником энергии для тренировок. Выбирайте сложные углеводы (овощи, цельнозерновые продукты) для поддержания стабильного уровня сахара в крови.
  4. Жиры — важны для гормонов. Не бойтесь жиров! Включите в рацион полезные жиры (орехи, семена, рыба) — они важны для синтеза гормонов, способствующих росту мышц.
  5. Частое питание. Разделите свой рацион на 4-6 приемов пищи в день, чтобы обеспечить постоянный приток питательных веществ к мышцам.
  6. Гидратация. Вода важна для метаболизма и восстановления после тренировок. Пейте достаточное количество воды в течение дня.

Рекомендации по продуктам:

  • Источники белка. Куриная грудка, говядина, рыба, яйца, творог, бобовые, сыр, гречка.
  • Источники углеводов. Овощи (брокколи, цветная капуста, спаржа), цельнозерновые продукты (гречка, овсянка, бурый рис), картофель.
  • Источники жиров. Оливковое масло, авокадо, орехи, семена, жирная рыба.

Примеры блюд:

  1. Завтрак: Овсянка с ягодами и орехами, омлет с овощами, гречневая каша с творогом.
  2. Обед: Куриная грудка с гречкой и овощами, рыба с картофелем, тушеные овощи с бобовыми.
  3. Ужин: Творог с орехами и медом, куриная грудка с овощами, рыба с гречкой.

Консультируйтесь с врачом или диетологом. Перед началом новой диеты проконсультируйтесь с специалистом, чтобы убедиться, что она подходит именно вам.

Правильное питание — один из ключевых факторов для успешного набора мышечной массы. Следуйте рекомендациям, будьте терпеливы, усердны и результаты не заставят себя ждать.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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