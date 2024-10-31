Как правильно питаться, чтобы мышцы росли как на дрожжах

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Набор мышечной массы — это сложный процесс, который требует не только регулярных тренировок, но и грамотного питания. Правильно подобранный рацион обеспечит организм необходимыми питательными веществами для восстановления после тренировок и рост новых мышц.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Основные принципы питания для набора мышечной массы:

Избыток калорий. Для роста мышц требуется больше калорий, чем вы тратите. Рассчитайте свою суточную потребность в калориях с учетом уровня активности и поставленных целей. Белок — строительный материал. Белок необходим для восстановления и роста мышц. Рекомендуется потреблять 1,6-2,2 г белка на кг массы тела в день. Углеводы — энергия. Углеводы являются основным источником энергии для тренировок. Выбирайте сложные углеводы (овощи, цельнозерновые продукты) для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Жиры — важны для гормонов. Не бойтесь жиров! Включите в рацион полезные жиры (орехи, семена, рыба) — они важны для синтеза гормонов, способствующих росту мышц. Частое питание. Разделите свой рацион на 4-6 приемов пищи в день, чтобы обеспечить постоянный приток питательных веществ к мышцам. Гидратация. Вода важна для метаболизма и восстановления после тренировок. Пейте достаточное количество воды в течение дня.

Рекомендации по продуктам:

Источники белка . Куриная грудка, говядина, рыба, яйца, творог, бобовые, сыр, гречка.

. Куриная грудка, говядина, рыба, яйца, творог, бобовые, сыр, гречка. Источники углеводов. Овощи (брокколи, цветная капуста, спаржа), цельнозерновые продукты (гречка, овсянка, бурый рис), картофель.

Овощи (брокколи, цветная капуста, спаржа), цельнозерновые продукты (гречка, овсянка, бурый рис), картофель. Источники жиров. Оливковое масло, авокадо, орехи, семена, жирная рыба.

Примеры блюд:

Завтрак: Овсянка с ягодами и орехами, омлет с овощами, гречневая каша с творогом. Обед: Куриная грудка с гречкой и овощами, рыба с картофелем, тушеные овощи с бобовыми. Ужин: Творог с орехами и медом, куриная грудка с овощами, рыба с гречкой.

Консультируйтесь с врачом или диетологом. Перед началом новой диеты проконсультируйтесь с специалистом, чтобы убедиться, что она подходит именно вам.

Правильное питание — один из ключевых факторов для успешного набора мышечной массы. Следуйте рекомендациям, будьте терпеливы, усердны и результаты не заставят себя ждать.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

