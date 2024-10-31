Как правильно питаться, чтобы мышцы росли как на дрожжах

Набор мышечной массы — это сложный процесс, который требует не только регулярных тренировок, но и грамотного питания. Правильно подобранный рацион обеспечит организм необходимыми питательными веществами для восстановления после тренировок и рост новых мышц.
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM
Основные принципы питания для набора мышечной массы:
Избыток калорий. Для роста мышц требуется больше калорий, чем вы тратите. Рассчитайте свою суточную потребность в калориях с учетом уровня активности и поставленных целей.
Белок — строительный материал. Белок необходим для восстановления и роста мышц. Рекомендуется потреблять 1,6-2,2 г белка на кг массы тела в день.
Углеводы — энергия. Углеводы являются основным источником энергии для тренировок. Выбирайте сложные углеводы (овощи, цельнозерновые продукты) для поддержания стабильного уровня сахара в крови.
Жиры — важны для гормонов. Не бойтесь жиров! Включите в рацион полезные жиры (орехи, семена, рыба) — они важны для синтеза гормонов, способствующих росту мышц.
Частое питание. Разделите свой рацион на 4-6 приемов пищи в день, чтобы обеспечить постоянный приток питательных веществ к мышцам.
Гидратация. Вода важна для метаболизма и восстановления после тренировок. Пейте достаточное количество воды в течение дня.