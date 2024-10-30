Кубок России по фитнес-аэробике пройдет в Москве

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Всероссийские соревнования и Кубок России по фитнес-аэробике проведут 6 по 11 ноября на волейбольной арене "Динамо" в Москве.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Свыше 3500 спортсменов из 35 регионов соберет мероприятие.

"Развитие массового и детско-юношеского спорта — один из основных приоритетов государства на ближайшие годы. Мы представляем самый массовый неолимпийский спорт, который доступен в любом возрасте и особенно популярен у нового поколения россиян", — сказала президент ФФАР Татьяна Полухина.

Соревнования проведут по дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Тем, кто лучше всех выступит, отдадут путевку на Международный турнир по фитнес-аэробике в Москве.

Кстати, с 7 по 10 ноября в столице состоится фестиваль физической культуры, уличного спорта и современного творчества.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

