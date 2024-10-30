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Как с помощью упражнений убрать сутулость? Ответила тренер

1:08
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как силовые упражнения помогут избавиться от сутулости.

Как с помощью упражнений убрать сутулость? Ответила тренер
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Для этого она советует заниматься в тренажерном зале.

"Сутулость — риск для здоровья. Многие недооценивают, как неправильная осанка может влиять на общее состояние организма. Фитнес поможет улучшить ситуацию", — цитирует Соболь "СЭ".

По ее словам, нужно качать мышцы спины и кора.

Акцент стоит на упражнениях, которые способствуют укреплению мышц, отвечающих за поддержание прямой осанки. Здесь вам помогут различные варианты планки, тяги и упражнения на растяжку.

"Соблюдая правильную технику выполнения, вы не только улучшите свою осанку, но и повысите общий тонус, работоспособность и уменьшите риски травм", — считает тренер.

Она добавила, что за осанкой нужно следить постоянно и через каждый час сидячей работы делать небольшие перерывы и растягиваться. Например, потянуть руки вверх, разогнуть спину, чтобы снять напряжение.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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