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Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно

2:20
Спорт

Спортивная одежда — это не просто одежда для тренировок, это ваш "партнёр" по активному образу жизни, верный спутник на пути к достижению целей. Чтобы она служила долго и выглядела отлично, ей необходим особый уход.

Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Стирка

  • Частота стирки. Не спешите кидать спортивную одежду в стиральную машину после каждой тренировки. Если спортивный сеанс был спокойным и вы занимались физической активностью с низкой интенсивностью, можно отложить стирку.
  • Проверка запаха. Если одежда не имеет резкого запаха пота, её можно просто проветрить на свежем воздухе.
  • Стирка по мере необходимости. Если же одежда имеет неприятный запах, стоит ее постирать.

2. Правила стирки

  • Температура. Стирка в холодной или тёплой воде (максимум 40°C). Горячая вода может повредить волокна ткани и привести к усадке.
  • Моющие средства. Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для спортивной одежды. Откажитесь от кондиционера для белья, он может уменьшить влагоотводящие свойства ткани.
  • Режим стирки. Деликатный режим стирки, без отжима.
  • Сушка. Лучше всего сушить спортивную одежду на открытом воздухе, вдали от прямых солнечных лучей. Не сушите её в сушилке, это может привести к усадке и деформации.

3. Дополнительные советы

  • Застегните молнии. Перед стиркой застегните все молнии и липучки.
  • Обратите внимание на ярлыки. Всегда читайте ярлыки на одежде, чтобы узнать рекомендации по уходу.
  • Заботьтесь о синтетических тканях. Синтетические материалы, как правило, менее требовательны в уходе, но не стоит забывать о правильной стирке и сушке.
  • Защита от ультрафиолета. Если вы занимаетесь спортом на улице, выбирайте одежду с защитой от ультрафиолета.

Правильный уход за спортивной одеждой — это гарантия её долговечности, комфорта и отличного внешнего вида. Следуйте этим простым советам, и ваша одежда будет служить вам долгие годы, помогая вам покорять новые вершины.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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