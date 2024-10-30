Прощай, стирка на высоких температурах: как ухаживать за спортивной одеждой правильно

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивная одежда — это не просто одежда для тренировок, это ваш "партнёр" по активному образу жизни, верный спутник на пути к достижению целей. Чтобы она служила долго и выглядела отлично, ей необходим особый уход.

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1. Стирка

Частота стирки. Не спешите кидать спортивную одежду в стиральную машину после каждой тренировки. Если спортивный сеанс был спокойным и вы занимались физической активностью с низкой интенсивностью, можно отложить стирку.

Не спешите кидать спортивную одежду в стиральную машину после каждой тренировки. Если спортивный сеанс был спокойным и вы занимались физической активностью с низкой интенсивностью, можно отложить стирку. Проверка запаха. Если одежда не имеет резкого запаха пота, её можно просто проветрить на свежем воздухе.

Если одежда не имеет резкого запаха пота, её можно просто проветрить на свежем воздухе. Стирка по мере необходимости. Если же одежда имеет неприятный запах, стоит ее постирать.

2. Правила стирки

Температура. Стирка в холодной или тёплой воде (максимум 40°C). Горячая вода может повредить волокна ткани и привести к усадке.

Стирка в холодной или тёплой воде (максимум 40°C). Горячая вода может повредить волокна ткани и привести к усадке. Моющие средства. Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для спортивной одежды. Откажитесь от кондиционера для белья, он может уменьшить влагоотводящие свойства ткани.

Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для спортивной одежды. Откажитесь от кондиционера для белья, он может уменьшить влагоотводящие свойства ткани. Режим стирки. Деликатный режим стирки, без отжима.

Деликатный режим стирки, без отжима. Сушка. Лучше всего сушить спортивную одежду на открытом воздухе, вдали от прямых солнечных лучей. Не сушите её в сушилке, это может привести к усадке и деформации.

3. Дополнительные советы

Застегните молнии. Перед стиркой застегните все молнии и липучки.

Перед стиркой застегните все молнии и липучки. Обратите внимание на ярлыки. Всегда читайте ярлыки на одежде, чтобы узнать рекомендации по уходу.

Всегда читайте ярлыки на одежде, чтобы узнать рекомендации по уходу. Заботьтесь о синтетических тканях. Синтетические материалы, как правило, менее требовательны в уходе, но не стоит забывать о правильной стирке и сушке.

Синтетические материалы, как правило, менее требовательны в уходе, но не стоит забывать о правильной стирке и сушке. Защита от ультрафиолета. Если вы занимаетесь спортом на улице, выбирайте одежду с защитой от ультрафиолета.

Правильный уход за спортивной одеждой — это гарантия её долговечности, комфорта и отличного внешнего вида. Следуйте этим простым советам, и ваша одежда будет служить вам долгие годы, помогая вам покорять новые вершины.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

