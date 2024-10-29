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Тренер: скручивания на пресс помогут сформировать талию

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Спорт

Фитнес-тренер Денис Черногузов объяснил, зачем нужно делать косые скручивания на пресс.

Тренер: скручивания на пресс помогут сформировать талию
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Упражнение эффективно тренирует косые мышцы живота, улучшает стабильность корпуса, но и формирует талию. Это, по словам тренера, также положительно влияет на осанку.

"Косые скручивания способствуют развитию баланса и координации. Это полезно не только в тренировках, но и в повседневной жизни", — цитирует тренера "СЭ".

Он добавил, что если добавить косые скручивания в тренировки, то у вас улучшится обмен веществ. Это поможет избавиться от жира.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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