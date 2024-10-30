Янник Синнер объяснил, почему решил сняться с турнира "Мастерс" в Париже

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Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, обратился к своим болельщикам после того, как он был вынужден отказаться от участия в турнире серии "Мастерс" в Париже, Франция.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

Он рассказал, что приехал в Париж заранее для тщательной подготовки, но после первой тренировки почувствовал себя плохо. После консультации с врачом у него был обнаружен вирус, требующий несколько дней для восстановления.

На момент обращения к болельщикам спортсмен признался, что почувствовал себя немного лучше, но его организм не готов был к соревнованиям, поскольку он чувствовал себя очень слабо.

Янник сказал, что нет смысла выходить на корт и пытаться выступать на турнире в таком состоянии. Он выразил разочарование, так как хотел оценить свою игру на этом турнире и понять свой текущий уровень подготовки.

"Я очень разочарован, потому что на этом турнире хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать", — сказал Синнер, которого цитирует сайт ATP.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.

