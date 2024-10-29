Бетербиев вынужден был получить канадское гражданство

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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев заявил, что он вынужден был получить паспорт Канады.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

"Это была вынужденная ситуация, не моя инициатива. Я общался с руководством нашей федерации, и если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула и о моем новом титуле тоже можно было бы забыть", — цитирует бойца РИА Новости.

Бетербиев не любит когда ему задают вопрос, кем он ощущает себя больше — россиянином или канадцем, поскольку он с детства представлял Россию на международных первенствах Европы и мира, поднимал флаг.

У Бетербиева есть канадское гражданство уже два года.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

