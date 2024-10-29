Футбольный клуб "Краснодар" теперь новый претендент на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25. Он может забрать этот статус у "Зенита".
Такое заключения после 13 сыгранных туров сделал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Шансы "Краснодара" на лидерство в чемпионате РФ выросли в 47,3 процента. Футболисты этого клуба обошли игроков ФК "Зенит" (42%).
У "Краснодара" уже есть 33 очка. Он занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, сообщает РБК Спорт.
Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.