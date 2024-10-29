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Новый главный претендент на чемпионство в РПЛ — Краснодар

0:43
Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" теперь новый претендент на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25. Он может забрать этот статус у "Зенита".

Новый главный претендент на чемпионство в РПЛ — Краснодар
Фото: commons.wikimedia.org by александр--161, CC BY 3.0

Такое заключения после 13 сыгранных туров сделал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Шансы "Краснодара" на лидерство в чемпионате РФ выросли в 47,3 процента. Футболисты этого клуба обошли игроков ФК "Зенит" (42%).

У "Краснодара" уже есть 33 очка. Он занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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