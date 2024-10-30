Туктамышева рассказала, как относится к комментированию во время проката фигуристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением о возможности комментировать выступления фигуристов прямо во время их проката.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), PDM

Она отметила, что видит некоторую ценность в том, чтобы комментировать критические моменты, такие как тяжелые падения или великолепные прыжки, в ходе программы. Однако Туктамышева подчеркнула, что главное — наслаждаться моментом фигурного катания и не перебивать его непрерывными комментариями.

"Я не вижу проблемы в том, когда происходит какое-то очень жёсткое и серьёзное падение, как-то это прокомментировать. Или, наоборот, какой-то великолепный прыжок. То есть постоянно, конечно, не надо разговаривать во время проката. Хочется насладиться фигурным катанием прежде всего", — сказала Туктамышева в Okko.

Она считает, что только в случае выдающихся моментов можно внести некоторые акценты.

Ранее Елизавета Туктамышева уже оценивала свою работу в качестве комментатора соревнований по фигурному катанию. Спортсменка отметила, что саму себя ей в этой роли оценивать затруднительно, и выразила надежду на снисходительность зрителей, которые слышат её в роли комментатора.