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Активность для всех: как заниматься спортом людям с ОВЗ и наслаждаться жизнью

2:04
Спорт

Спорт — это не только про здоровье и красоту тела, но и про преодоление себя, расширение границ и чувство принадлежности. И эти ценности доступны абсолютно всем, в том числе людям с ограниченными возможностями.

Активность для всех: как заниматься спортом людям с ОВЗ и наслаждаться жизнью
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Шаг первый — определить свои возможности и цели

  • Определите тип ограничения и степень его влияния на вашу физическую активность.
  • Подумайте о своих интересах. Какие виды спорта вам нравятся? Что вы хотели бы попробовать?
  • Поставьте реалистичные цели. Не нужно пытаться сразу бежать марафон, если вы только начали заниматься.
  • Найдите подходящую мотивацию. Почему вам важно заниматься спортом?

Шаг второй — выбрать подходящий вид спорта

  • Адаптивные виды спорта. Они созданы специально для людей с ограниченными возможностями, с учетом их особенностей.
  • Традиционные виды спорта. Многие виды спорта можно адаптировать для людей с ограниченными возможностями, например, плавание, бег, баскетбол, теннис.
  • Нестандартные варианты. Танцы, йога, фитнес, силовые тренировки.

Шаг третий — найти подходящее место для тренировок

  • Специализированные центры. Там предлагают программы тренировок с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями.
  • Спортивные секции. Многие спортивные секции открыты для людей с ограниченными возможностями.
  • Домашние тренировки. С помощью видеоуроков и онлайн-платформ можно заниматься спортом в домашних условиях.

Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом, чтобы составить безопасную программу упражнений.

Заниматься спортом — это не просто физическая активность, это возможность чувствовать себя увереннее, сильнее и счастливее. Не позволяйте ограничениям мешать вам жить полной жизнью. Найдите свой путь к спорту и наслаждайтесь движением.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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