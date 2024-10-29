Самый юный гроссмейстер России оценил свой рекорд и поделился впечатлениями

Достижение титула международного гроссмейстера стало важной вехой в карьере молодого российского шахматиста Ивана Землянского. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ивану всего 14 лет. Он был удостоен звания международного гроссмейстера в мае после успешного участия в турнире, прошедшем в Объединённых Арабских Эмиратах, когда ему было 13 лет. Таким образом, он стал самым юным россиянином, которому удалось завоевать этот престижный титул.

"Конечно, приятно, что побил рекорд. Я хотел стать международным гроссмейстером, потому что это дает пропуск на многие сильные турниры. Получение звания стало новым этапом, но особо ничего от этого не поменялось в моей жизни, я продолжаю тренироваться и работать над собой", — сказал Землянский.

Он также поделился своими впечатлениями о турнире в ОАЭ, отметив, что соревнование оказалось весьма напряженным и интересным для него. По его мнению, он продемонстрировал достойный результат, а сам турнир пролетел незаметно, словно на одном дыхании. Кроме того, он почувствовал уверенность в своих силах во время игры.

Уточнения

Ива́н Евге́ньевич Земля́нский (род. 31 августа 2010, Тюмень) — российский шахматист, гроссмейстер (2024). Бронзовый призёр чемпионата России по блицу (2024) и III Кубка ВЭФ, самый молодой гроссмейстер в России (13 лет, 8 месяцев и 20 дней).

