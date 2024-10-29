Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки бодаются, трутся и лижут хозяев: признаки благодарности
Определён лучший футбольный клуб года
Осенняя Турция стала фаворитом у россиян
Как нейтрализовать кислую почву с помощью хозяйственного мыла
Какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D
Стюардесса раскрыла, где в самолёте больше всего микробов
Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ
Модные секреты: леггинсы и гетры для холодной погоды
Что взять с собой в поездку: лучшие продукты для путешественников

Самый юный гроссмейстер России оценил свой рекорд и поделился впечатлениями

Спорт

Достижение титула международного гроссмейстера стало важной вехой в карьере молодого российского шахматиста Ивана Землянского. Об этом он рассказал ТАСС.

Самый юный гроссмейстер России оценил свой рекорд и поделился впечатлениями
Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, CC BY-SA 3.0

Ивану всего 14 лет. Он был удостоен звания международного гроссмейстера в мае после успешного участия в турнире, прошедшем в Объединённых Арабских Эмиратах, когда ему было 13 лет. Таким образом, он стал самым юным россиянином, которому удалось завоевать этот престижный титул.

"Конечно, приятно, что побил рекорд. Я хотел стать международным гроссмейстером, потому что это дает пропуск на многие сильные турниры. Получение звания стало новым этапом, но особо ничего от этого не поменялось в моей жизни, я продолжаю тренироваться и работать над собой", — сказал Землянский.

Он также поделился своими впечатлениями о турнире в ОАЭ, отметив, что соревнование оказалось весьма напряженным и интересным для него. По его мнению, он продемонстрировал достойный результат, а сам турнир пролетел незаметно, словно на одном дыхании. Кроме того, он почувствовал уверенность в своих силах во время игры.

Уточнения

Ива́н Евге́ньевич Земля́нский (род. 31 августа 2010, Тюмень) — российский шахматист, гроссмейстер (2024). Бронзовый призёр чемпионата России по блицу (2024) и III Кубка ВЭФ, самый молодой гроссмейстер в России (13 лет, 8 месяцев и 20 дней).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Красота и стиль
Ретинол: секрет молодости или опасная игра Аудио 
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Кофе и здоровье: сколько чашек — безопасный максимум
Как зарабатывать на недвижимости: 3 способа
Садальский дал совет по поиску потерянных денег: не появляются из ниоткуда
Эксперты назвали самые популярные новостройки в Петербурге
Что нужно проверить в автомобиле перед зимой
Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года
Бархатный сезон с горечью: москвичка выразила недовольство отдыхом в Абхазии
Плохой сон в 40 лет способствуют ускоренному старению мозга
Ошибки дачников: где сажать малину категорически запрещено
Власти Финляндии арестовали российскую недвижимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.