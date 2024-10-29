Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генсек Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке рассказал, что Игры дружбы могут состояться не в России, а в другой стране БРИКС, передает "Матч ТВ".
"Если ситуация в мире будет меняться, то соревнования должны пройти в России в 2026 году. Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС", — сказал Вальке.
Россия инициировала Игры дружбы как альтернативу Олимпийским играм. Первоначально соревнования планировались с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Организацию Игр отвечает IFA. 7 июня генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин подтвердил, что мероприятие будет перенесено.
После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) исключил российских и белорусских спортсменов из международных соревнований и рекомендовал федерациям не допускать их к участию. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде-2024, но только под нейтральным флагом и при соблюдении определенных условий.
Жеро́м Вальке́ (фр. Jérôme Valcke) — генеральный секретарь ФИФА.
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC).
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.