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Определён лучший футбольный клуб года

1:31
Спорт

Мадридский "Реал" завоевал звание лучшего клуба сезона 2023/2024 по версии France Football. Об этом сообщает Газета.Ru.

Определён лучший футбольный клуб года
Фото: wikipedia.org by Антон Зайцев

В этой категории конкурировали такие команды, как английский "Манчестер Сити", немецкий "Байер", испанская "Жирона" и дортмундская "Боруссия". После оглашения результатов ведущие перешли к следующей номинации, при этом ни один представитель "Реала" не появился в зале для получения награды.

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" не будет представлен на церемонии вручения наград. В клубе отметили, что для них статус "Золотого мяча" больше не существует.

28 октября было объявлено, что испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри удостоится этой престижной награды. В "Реале" уверены, что если бы не Винисиус, то именно защитник Дани Карвахаль заслуживал бы звание обладателя приза.

26 октября "Реал" потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 0:4 в матче Ла Лиги. В одном из моментов игры Винисиус сказал хавбеку каталонцев Гави: "Да, 0:4, но в понедельник я пойду за "Золотым мячом"". Церемония награждения проходит в Париже.

В прошлом сезоне "Реал" стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. 

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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