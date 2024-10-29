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Родри из Манчестер Сити стал обладателем Золотого мяча

2:17
Спорт

Полузащитник испанской сборной и "Манчестер Сити" Родри удостоися "Золотого мяча". В голосовании он опередил таких звезд, как Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем из "Реала", а также Килиана Мбаппе и своего одноклубника Эрлинга Холанда. На церемонии вручения награды Родри появился на костылях — он получил травму крестообразных связок колена в матче против "Арсенала" 25 сентября в рамках АПЛ. Об этом сообщает Газета. Ru.

Родри из Манчестер Сити стал обладателем Золотого мяча
Фото: pxhere

В прошлом сезоне Родри успел завоевать четыре трофея — Английскую премьер-лигу, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и стал чемпионом Европы 2024 года. Испанец принял участие в 63 играх за "Манчестер Сити", отличившись 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

С 2019 года Родри защищает цвета "Манчестер Сити", с которым он четырежды становился чемпионом Англии и завоевал Лигу чемпионов.

В 2024 году он вместе с национальной сборной Испании одержал победу на чемпионате Европы. В финальном матче против сборной Англии итоговый счет составил 2:1 в пользу испанцев. Испания открыла счет на 47-й минуте благодаря голу Нико Уильямса, который получил передачу от Ламина Ямаля. Англия смогла сравнять результат на 73-й минуте усилиями Коула Пальмера с ассистом Джуда Беллингема. Победный гол для команды Испании забил Микель Оярсабаль, а голевую передачу выполнил Марк Кукуреля.

Это первая награда "Золотой мяч" в профессиональной карьере Родри. Он стал третьим футболистом с 2008 года, которому удалось прервать доминирование Криштиану Роналду и Лионеля Месси в этой престижной категории. В 2018 году лауреатом стал хорват Лука Модрич, а в 2022 — француз Карим Бензема. В этом году ни Роналду, ни Месси не вошли в число номинированных игроков.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н  — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признаётся одним из лучших игроков мира.

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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