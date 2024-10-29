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Как телосложение может повлиять на наличие тонкой талии?

0:55
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Минакова рассказала, как на наличие тонкой талии может влиять ваше телосложение.

Как телосложение может повлиять на наличие тонкой талии?
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Дело в том, что все люди делятся на эндоморфов, мезоморфов и эктоморфов, каждый из которых обладает определенными особенностями фигуры. Каждый требует индивидуального подхода, так как цели "похудеть в талии" и "сделать талию видимой" — разные.

Чтобы похудеть, следует обратить внимание на питание, а чтобы сделать талию видимой, нужно качать мышцы.

"Если обладатели типа фигуры мезоморфа не будут тренироваться, то к 30-35 годам рискуют набрать лишний вес. Очень важно поддерживать все мышцы тела в тонусе и давать им физическую нагрузку", — цитирует тренера "СЭ".

Для тонкой талии стоит тренироваться 2-3 раза в неделю, делать массажи и откорректировать питание.

Уточнения

Телосложе́ние — пропорции и особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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