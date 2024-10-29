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Как увеличить эффективность кардиотренировки?

1:45
Спорт

Для того, чтобы увеличить эффективность от кардиотренировки, фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин советует не забывать о разминке и заминке.

Как увеличить эффективность кардиотренировки?
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, CC BY-SA 4.0

Упражнения пред тренировкой постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений, подготавливает мышцы и суставы к более интенсивной нагрузке. Завершать тренировку следует аккуратно, что чтобы плавно перейти к отдыху, рассказал эксперт.

"Для большей эффективности стоит заниматься три-четыре раза в неделю. Если не получается, то делайте хотя бы минимальные ежедневные нагрузки. Это лучше, чем совсем ничего", — цитирует тренера "СЭ".

Соломин советует делать разнообразные упражнения, чтобы не было привыкания и эффект не ослабевал.

Эффект от кардио зависит от уровня нагрузки. Нужно четко осознавать цель для правильного подбора интенсивности.

Чтобы вычислить максимальную частоту сердечных сокращений, можно использовать формулу: 220 минус возраст. В зависимости от цели кардиотренировки стоит заниматься в определенной зоне: 60-70% от максимального пульса — для сжигания жира; 70-80% -для увеличения выносливости; 80-90% — для роста мышечной массы; 90-100% — для предельного развития силы и скорости.

Не забывайте учитывать длительность тренировки. Она будет зависеть от возраста, целей и физических показателей.

"Обычно для тех, кто только начинает путь в спорте, будет достаточно кардиотренировок продолжительностью от 20 до 30 минут в день", — заключил тренер.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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