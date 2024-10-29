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Тренер: занимайтесь спортом по полчаса в день, чтобы похудеть к Новому году

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Спорт

До Нового года останется все меньше времени, а у кого-то это так-называемый праздник, к которому, как и к лету, хочется похудеть и отлично выглядеть. Фитнес-тренер Алиса Новикова рассказала, как подготовить свое тело к празднику.

Тренер: занимайтесь спортом по полчаса в день, чтобы похудеть к Новому году
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Нужно, конечно же, правильно питаться, сократить калории, есть больше овощей, фруктов и белковых продуктов. А вот булочки, конфеты и шоколад лучше исключить из рациона.

Тренер советует выбрать вид активности и заниматься им хотя бы по полчаса в день.

"Вы можете танцевать, плавать, ездить на велосипеде или делать силовые упражнения. Важно, что нагрузку нужно увеличивать со временем, чтобы ваше тело адаптировалось к новым условиям", — цитирует Новикову "ВМ".

Тренер посоветовала не забывать отдыхать и расслабляться. Для этого она рекомендует наладить сон, ходить на массаж и заниматься йогой.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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