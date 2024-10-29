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Валиеву не пустят на международные соревнования, пока она не оплатит все судебные издержки

1:31
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева не сможет вернуться на международную арену до тех пор, пока не оплатит судебные издержки, связанные с делом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович.

Валиеву не пустят на международные соревнования, пока она не оплатит все судебные издержки
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, PDM

Юрист отметила в разговоре с ТАСС, что в правилах ISU нет прямого запрета на участие спортсменов, имеющих непогашенные долги, однако на практике такие спортсмены действительно не допускаются к международным соревнованиям.

Валиева должна вернуть призовые деньги, полученные на турнирах, результаты которых были пересмотрены после её дисквалификации. Также ей необходимо оплатить судебные издержки, которые включают 7 тысяч швейцарских франков для Федерального верховного суда Швейцарии и ещё по 8 тысяч для ВАДА и ISU.

"Считается, что если спортсмен не вернул призовые, то он не выполнил условия санкции, то есть не полностью отбыл её. Что касается выплаты судебных издержек, то Международный союз конькобежцев может возложить их погашение на национальную федерацию, и финансовая дисциплинированность самой спортсменки ISU не особо интересует", — уточнила Анцелиович.

В сентябре Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации и постановил, что она должна оплатить судебные издержки.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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